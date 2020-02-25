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На Золочівщині ув’язнили екссільського голову

Ольга Денисяка

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Екссільський голова  села Червоне, що на Золочівщині, незаконно передав у власність три земельні ділянки вартістю більше двох мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Прокуратурі Львівської області.

 

Правоохоронці встановили, що ексчиновник видав фальшиве рішення сесії сільської ради, яким виділив у приватну власність три земельні ділянки вартістю більше двох мільйонів гривень.

Відтак з власності громади зникла ділянка площею шість гектарів.

Зловмиснику інкримінували зловживання службовим становищем та підроблення документів. Йому призначили покарання у вигляді 5 років ув’язнення та на три роки заборонили обіймати посади в органах влади.

Крім цього, чоловіку доведеться сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

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