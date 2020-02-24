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У Львові троє людей отруїлись чадним газом

Ольга Денисяка

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Вчора, 23 лютого, у Франківському та Шевченківському районах Львова троє людей отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Так, о 22:23 у квартирі по вулиці Японська, 6 чадним газом отруїлись двоє людей віком 20 та 18 років.

Згодом о 23:40 год. у приватному будинку по вулиці Збоїща отруїлась 29-річна жінка.

Усіх потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Львівську обласну лікарню.

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