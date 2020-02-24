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Red Brunch від проєкту «Я, Ніна»: львів’ян закликають стати донорами для онкохворих

Вероніка Рой

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У Львові 3 березня команда проєкту «Я, Ніна» вже вчетверте проведе благодійний Red Brunch. Під час акції збиратимуть кров для онкохворих, а також волосся для виготовлення перук дітям, які втратили його через хіміотерапію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, Red Brunch від проєкту «Я, Ніна» – це щомісячна подія, яка відбувається кожного першого вівторка місяця. Відтак львів’ян долучитися до добрих справ і стати донорами крові або волосся.

Організатори наголошують, що участь в акції можлива лише після реєстрації.

Захід вже традиційно відбудеться в BankHotel Lviv, що на вул. Листопадового Чину, 8 у Львові. Початок – о 9.00 год.

Деталі про акцію можна дізнатися на сторінці події у Facebook.

До слова, за результатами першого Red Brunch у Львові, який проходив 3 грудня 2019 року, вдалося зібрати рекордну кількість містян, які охоче відгукнулися стати донорами: 150 — крові, та 11 — волосся.

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