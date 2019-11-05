Red Brunch від проєкту «Я, Ніна»: як львів’яни здавали кров та волосся для онкохворих

Сьогодні, 5 листопада, команда проєкту «Я, Ніна» вперше проводить Red Brunch у Львові – збір крові для потреб онкохворих людей та волосся – для виготовлення перук дітям, які втратили власне через хіміотерапію, передає кореспондент Львівського порталу.

За майже тиждень від дня оголошення про ініціативу вдалося зібрати рекордну кількість охочих стати донорами – 150 донорів крові та 11 – волосся.

«Я гортала стрічку новин у Facebook і побачила, що є можливість стати донором волосся. Воно в мене довге і я маю з ним багато клопоту, за ним важко доглядати і я вирішила, що можна здати. Коли батьки дізнались,що я хочу обрізати своє волосся, то вони були проти, але коли я сказала, що хочу стати донором, то вони погодились і підтримали мене. Я планую віддати більше 35 сантиметрів волосся», – розповіла донор Вікторія.

Окрім донорства, можна долучитися фінансово: зробити пожертву на фонд «Зелений слон», який допомагає здійснювати дитячі мрії по всій Україні, підтримати фільм «Яніна», або ж допомогти у замовленні виготовлення перук.

Red Brunch від проєкту «Я, Ніна» – це щомісячна подія, яка відбувається кожного першого вівторка місяця. Так, у Києві – це вже вп’яте, у Львові ж – вперше.

За результатами чотирьох перших Red Brunch у столиці, 240 людей стали донорами крові, які разом врятували чи ще врятують 720 життів. Іще 17 людей віддали своє волосся на виготовлення перук для дітей, що втратили власне волосся через хіміотерапію. Реєстрацію на наступний Red Brunch, який відбудеться у перший вівторок грудня, розпочнуть незабаром.