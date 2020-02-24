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Під час затримання львів’янин намагався проковтнути пакет із наркотиками

Наталя Дуляба

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В неділю, 23 лютого, на Сихові поліцейські спіймали 36-річного чоловіка із наркотиками. Під час затримання він намагався проковтнути пакет із наркотичною речовиною. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Інцидент стався орієнтовно о 10:00 год. На просп. Червоної Калини інспектори помітили двох осіб, які почали втікати. Патрульні зупинили їх і під час перевірки у 36-річного чоловіка виявили два згортки з порошкоподібною речовиною рожевого кольору.

«Під час спілкування громадянин почав махати руками, вихопив один із пакетиків та намагався його проковтнути. Інспектори не дали йому цього зробити. Натомість він почав чинити активний опір та неадекватно себе поводити», – йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що згідно з ухвалою Сихівського райсуду чоловік мав перебувати під цілодобовим домашнім арештом за повторне зберігання наркотиків.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка в присутності понятих виявила і вилучила ще три згортки із невідомою речовиною.

Затриманого доставили в райвідділ. Наразі всі деталі події встановлюються.

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