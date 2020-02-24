Якої погоди чекати на Львівщині 25 лютого?

У вівторок, 25 лютого, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну та вітряну погоду із дощем. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +9 °С. Вітер змінний, 7-12 м/с, подекуди пориви до 15-20 м/с.

Хмарно. Вночі ітиме сніг, який до ранку перейде у дощ і падатиме протягом дня. На дорогах – ожеледиця.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обачними на дорозі.

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