Українці та поляки спільно вшанували пам’ять загиблих у Гуті Пеняцькій

Сьогодні, 23 лютого, біля Меморіалу жертвам цивільного населення загиблих під час Другої світової війни у 1944 році у Гуті Пеняцькій на Бродівщині відбулись скорботні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначимо, на Львівщину для участь у заходах з відзначення трагічних подій у Гуті-Пеняцька приїхав Державний секретар канцелярії Президента Республіки Польща Адам Квятковський. Також участь у заході взяли заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко, Надзвичайний Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі, Віце-державний секретар в МЗС Республіки Польща та інші.

«Усі, хто тут сьогодні зібралися – і з української, і з польської сторони – приїхали вшанувати пам’ять невинних жертв війни. Історія – складна. Часто ми мусимо добре робити висновки, аби нам і нашим дітям не було соромно, і щоб ми могли бути сильними та дружніми народами. Щоб усі ті, хто має владу, добре думали для чого їм це. Адже ті, хто організовував такі криваві розправи, не бажали добра чи миру. Вони мали лише бажання повної влади. Як польський народ, так і український, багато натерпілись в часи Другої світової війни. Та й сьогодні на східних кордонах нашої держави наші хлопці боронять Україну. Але не лише її. Польща – наш справді добрий партнер, який нас підтримує у нашому бажанні миру…», – звернувся до всіх присутніх під час вшанування Іван Собко.

У межах заходів провели екуменічну панахиду, покладання квітів та громадське віче.

Довідково:

28 лютого 1944 року у селі Гута Пеняцька, в результаті каральної операції, німецькі окупанти знищили все село (172 господарства) і вбили всіх мешканців (за різними оцінками, від 500 до 800 осіб, включно з жінками та дітьми). Врятуватися вдалося одному поляку, який зумів утекти. Згідно з документами польського Архіву новітніх актів, село спалив підрозділ німецької таємної польової поліції (ГФП). Причиною каральної акції були втрати нацистів через активну діяльність в цьому регіоні радянського партизанського загону.

Фото: ЛОДА