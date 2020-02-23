У «Дзизі» організували благодійний мистецький аукціон для порятнку 18-річного хлопця

Сьогодні, 23 лютого, з 13.00 до 19:00 год. в арт-центрі «Дзига» у Львові проходить благодійна мистецька подія «Let’s art day», а також благодійний аукціон картин «Art sale», під час якого збирають кошти на трансплантацію кісткового мозку для 18-річного Данила Патенка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В рамах події всі охочі зможуть відвідати майстер-класи та відчути справжню атмосферу мистецтва навколо. На відвідувачів очікують:

Виготовлення гравюри за технологією XV століття.

Sketch з натури.

Sketch та кава. Основні прийоми швидкої роботи з аквареллю, лайнером, олівцем, проекспериментувати, зарядитись енергією і творчістю.

Ліпка малої пластики.

Мобільне фото та відео.

Лекція про рак шкіри.

Благодійна ініціатива «Краса Рятує» спільно з платформою «A.space» організовує низку заходів в підтримку Данила Патенко, який потребує 110 000 $ на трансплантацію кісткового мозку.

«Данило дізнався про свій діагноз, гострий лекоз, незадовго після свого 18-річчя та уже декілька місяців бореться з хворобою. Наразі хлопець переніс уже 3 хіміотерапії та знайшов донора для трансплантації. Данило уже 2 місяці очікує на фінансову підтримку від Міністерства охорони здоров’я, проте досі не отримав жодної відповіді, а відкладати далі уже немає часу. Тому вже декілька місяців він, завдяки підтримці небайдужих, намагається зібрати кошти», – йдеться у повідомленні.

Підтримати Данила можна також перерахувавши кошти на картку: 5168 7456 0268 4919 Фурса Наталія.