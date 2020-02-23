У Дрогобичі затримали двох чоловіків, які вимагали гроші у підприємця

Сьогодні, 23 лютого, правоохоронці затримали двох чоловіків, які підозрюються у вимаганні 10 тисяч доларів США у підприємця з Дрогобича. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

«Підприємець з Дрогобича займався реалізацією шин до авто. Розуміючи, що у нього можуть бути гроші, двоє місцевих жителів вирішили збагатитись за рахунок погроз застосування до нього насильства. Наприкінці минулого року зловмисники почали вимагати в потерпілого 10 тисяч доларів США. Злякавшись реальності їх погроз вбивством, чоловік одразу віддав, що мав – 4 тисячі доларів. Сьогодні, під час вимагання та одержання ще 2 тисяч доларів, їх затримано», – повідомила Ірина Діденко.

У пресслужбі Нацполіції Львівщини повідомили, що зловмисники – двоє мешканців Дрогобича віком 40 та 45 років. За інформацією поліції, вони вимагали у 33-річного жителя райцентру 6 тисяч доларів, які той нібито заборгував.

Ірина Діденко додала, що наразі встановлюється причетність до вимагання грошей і третього фігуранта.

Також прокурори готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання міри запобіжних заходів.

Фото: Facebook-сторінка Ірини Діденко