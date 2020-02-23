ОСТАННІ НОВИНИ

На ЗНО вже зареєструвалися понад 80 тисяч учасників

Вероніка Рой

|

Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні вже зареєструвалися 85 550 учасників та учасниць. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

 

«За 19 днів від початку реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 85 550 осіб на 283 335 тестувань», – йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Найбільше обрано тестувань з української мови і літератури – 84 210, історії України – 59 239, математики – 44 676. Четвертий за популярністю навчальний предмет –  географія (30 289), п’ятий – англійська мова (28 625).

Нагадаємо, 3 лютого в Україні розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні розпочнеться. Триватиме вона до 24 березня.

Зазначимо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 15 червня тестуванням з хімії. ЗНО з української мови і літератури відбудеться 26 травня, з фізики — 28 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 1 червня, з англійської мови — 2 червня, з історії України — 4 червня, з біології — 9 червня, з географії — 11 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 24 червня 2020 року.

До слова, раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти повідомляли про шахраїв, які продають нібито готові відповіді до тестових завдань ЗНО-2020.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?
Вероніка РОЙ
До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста ...

ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...