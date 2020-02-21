Абітурієнтів попереджають про шахраїв, які продають фальшиві відповіді на ЗНО

В Українському центрі оцінювання якості освіти попереджають про шахраїв, які продають нібито готові відповіді до тестових завдань ЗНО. Про це інформує УЦОЯО.

Як повідомляється, шахраї за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2020 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми.

«Наприклад, для «переконливості» надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО… Деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе», – йдеться у повідомленні УЦОЯО.

В Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть, що вони створили потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

«Аби не бути ошуканим, укотре застерігаємо: відхиляйте сумнівні пропозиції. Натомість для ретельної підготовки до ЗНО радимо проходити тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці «Тести минулих років», перевіряти відповіді, аналізувати свої помилки, заповнювати прогалини у знаннях тощо», – наголошують в УЦОЯО.

Актуальну інформацію щодо ЗНО абітурієнти можуть прочитати на вебсайті УЦОЯО, на офіційних сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та новоствореному каналі Тelegram.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні розпочнеться. Триватиме вона до 24 березня.

Зазначимо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 15 червня тестуванням з хімії. ЗНО з української мови і літератури відбудеться 26 травня, з фізики — 28 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 1 червня, з англійської мови — 2 червня, з історії України — 4 червня, з біології — 9 червня, з географії — 11 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 24 червня 2020 року.