На Пустомитівщині сталася потрійна ДТП: є постраждалі

Вчора, 22 лютого, близько 20.00 на автодорозі Київ-Чоп в одному з сіл Пустомитівського району сталася потрійна ДТП: не розминулися «Жигулі», автопоїзд та мікроавтобус. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2106, яким керував 21-річний мешканець району та автопоїзд «Івеко» під керуванням 41-річного жителя Рівненської області. Внаслідок зіткнення автопоїзд перекинуся та зіткнувся з мікроавтобусом «Пежо Експерт».

Під час ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пасажир «Жигулів», а також водій «Івеко». Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.