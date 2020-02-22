У результаті ДТП на Пустомитівщині 8-річний хлопчик отримав струс мозку

Вчора, 21 січня, близько 8.20 в одному з сіл Пустомитівського району авто «Пежо Партнер» збило 8-річного хлопчика. Про це інформує відділ комунікації поліції у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо Партнер», яким керував 39-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 8-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, зокрема забої та струс головного мозку та був доставлений до лікарні.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Вероніка Рой