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У результаті ДТП на Пустомитівщині 8-річний хлопчик отримав струс мозку

Вероніка Рой

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Вчора, 21 січня, близько 8.20 в одному з сіл Пустомитівського району авто «Пежо Партнер» збило 8-річного хлопчика. Про це інформує відділ комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо Партнер», яким керував 39-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 8-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, зокрема забої та струс головного мозку та був доставлений до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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