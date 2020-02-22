У результаті ДТП на Пустомитівщині 8-річний хлопчик отримав струс мозку

Вчора, 21 січня, близько 8.20 в одному з сіл Пустомитівського району авто «Пежо Партнер» збило 8-річного хлопчика. Про це інформує відділ комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо Партнер», яким керував 39-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 8-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, зокрема забої та струс головного мозку та був доставлений до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.