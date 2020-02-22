Сьогодні стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2020. Де дивитися фінал Нацвідбору?

Сьогодні, 22 лютого, о 19:00 год. відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020, де визначатимуть хто з шістки фіналістів відправиться у Нідерланди представляти Україну. Про це повідомляє UA: ПЕРШИЙ.
За результатами жеребкування учасники фіналу Нацвідбору виступатимуть у такій послідовності:
- KRUTЬ із піснею «99»;
- JERRY HEIL — пісня «Vegan»;
- гурт GO_A з піснею «Соловей»;
- David Axelrod — пісня «Horizon»;
- співак KHAYAT із піснею «Call for love»;
- гурт TVORCHI — пісня «Bonfire».
Обрати представника від України на Євробачення-2020 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і суддів (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.
Побачити прямий ефір Нацвідбору на Євробачення-2020 глядачі зможуть на суспільних телеканалах UA: ПЕРШИЙ і UA: КУЛЬТУРА.
Також Нацвідбір покажуть на онлайн-платформах Суспільного:
- фейсбук-сторінках UA: Євробачення, UA: ПЕРШИЙ та UA: Суспільне мовлення;
- ютуб-каналі UA: ПЕРШИЙ;
- через мобільний застосунок suspilne.tv.
Нагадаємо, цьогорічне Євробачення проходитиме у нідерландському місті Роттердам 12-16 травня.
Відео: Facebook-сторінка Eurovision Ukraine
Вероніка Рой