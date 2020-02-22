Сьогодні стане відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2020. Де дивитися фінал Нацвідбору?

Сьогодні, 22 лютого, о 19:00 год. відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020, де визначатимуть хто з шістки фіналістів відправиться у Нідерланди представляти Україну. Про це повідомляє UA: ПЕРШИЙ.

За результатами жеребкування учасники фіналу Нацвідбору виступатимуть у такій послідовності:

KRUTЬ із піснею «99»;

JERRY HEIL — пісня «Vegan»;

гурт GO_A з піснею «Соловей»;

David Axelrod — пісня «Horizon»;

співак KHAYAT із піснею «Call for love»;

гурт TVORCHI — пісня «Bonfire».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Обрати представника від України на Євробачення-2020 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і суддів (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

Побачити прямий ефір Нацвідбору на Євробачення-2020 глядачі зможуть на суспільних телеканалах UA: ПЕРШИЙ і UA: КУЛЬТУРА.

Також Нацвідбір покажуть на онлайн-платформах Суспільного:

фейсбук-сторінках UA: Євробачення, UA: ПЕРШИЙ та UA: Суспільне мовлення;

ютуб-каналі UA: ПЕРШИЙ;

через мобільний застосунок suspilne.tv.

Нагадаємо, цьогорічне Євробачення проходитиме у нідерландському місті Роттердам 12-16 травня.

Відео: Facebook-сторінка Eurovision Ukraine