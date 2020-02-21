У Львові працівники лікарні швидкої допомоги провели толоку

Сьогодні, 21 лютого, медпрацівники міської лікарні швидкої допомоги, спільно з комунальниками, організували толоку, під час якої прибирали територію довкола медустанови. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В.о. генерального директора лікарні швидкої допомоги Олег Самчук розповів, що таким чином ще й хотіли об’єднати колектив установи, адже ця лікарня – одна з найбільших на території міста й області.

«Ми вирішили прибрати територію після зими, забрати сухе листя, чагарники, все почистити. У цьому нам допомогли комунальні працівники. До толоки долучилися і лікарі, і медсестри, і студенти. Фактично, з кожного відділення були медичні працівники, які на той час не були задіяні у лікувальному процесі», – зазначив Олег Самчук.

Він також додав, що такі толоки проводитимуть на території лікарні й надалі.

Фото: ЛМР