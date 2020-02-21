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На Старосамбірщині затримали 34-річного наркоторговця

Соломія Головіна

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У Старосамбірському районі затримали 34-річному чоловіка, причетного до збуту наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Правоохоронці затримали  мешканця району 20 лютого у місті Хирів відразу після реалізації нарковмісної речовини наркозалежному.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, зовні схожої на «канабіс», вагою більше двох кілограмів та таблетки з надписом «Субітекс», що містять наркотичний засіб «бупренорфін». Вартість виявленого на «чорному ринку» становить понад 100 тисяч гривень.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

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