На кордоні з Польщею митники затримали контрабанду одягу на мільйон гривень

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» у вантажному автомобілі, яким керував українець, митники виявили під мішками з нітратною сіллю контрабанду одягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці Держмитслужби.

Як повідомляється, у пункт пропуску прибув вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України з товаром «сіль нітратна». Згідно з поданими документами, понад 22 тонни цього товару він віз з Республіки Польща на адресу одного з підприємств у місті Луцьк.

«Однак під час митного контролю встановлено різницю у вазі, зокрема на майже 800 кг більше від заявленої. В подальшому митники з’ясували, що під мішками з сіллю приховано 100 коробок з новим одягом та білизною. Орієнтовна вартість вилученого товару становить близько мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.