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Із бюджету Львова виділять 650 тисяч на фестивалі і концерти

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік громадських організацій, які отримають із бюджету 650 тисяч гривень на проведення культурних заходів. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Спеціальна комісія визначила переможців міської програми «Зробимо Львів кращим». Ними стали 12 громадських організацій, які отримають із бюджету міста 650 тисяч гривень на реалізацію власних культурних проєктів.

Серед проєктів-переможців – п’ять фестивалів, концерти, документальна вистава та церемонія почесної варти на святкуванні Дня міста.

Найбільше коштів, понад 95 тисяч гривень, дісталось львівському осередку Української спілки інвалідів – УСІ. За ці кошти проведуть концерт «Відчинилося життя». Найменше грошей, 23 тисячі гривень, підуть обласній організації товариства глухих на захід «Гармонія та краса нечуючих львів’ян».

Нагадаємо, у 2020 році на організацію і проведення загальноміських заходів витратять майже 16 млн грн. Йдеться про відзначення як звичних для львів’ян свят: Новий рік, Різдво, Великдень, День міста чи День Незалежності, так і про різні фестивалі й конкурси.

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