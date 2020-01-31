На фестивалі, свята і конкурси у Львові витратять майже 16 мільйонів

Сьогодні, 31 січня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив календар загальноміських заходів на 2020 рік, а також розмір їхнього фінансування. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Організація і проведення загальноміських централізованих заходів цьогоріч обійдеться Львову у 15,9 млн грн. Йдеться про відзначення як звичних для львів’ян свят: Новий рік, Різдво, Великдень, День міста чи День Незалежності, так і про різні фестивалі й конкурси.

Найбільше коштів, 4 млн грн, витратять на проведення фестивалів. Втім на які саме, наразі ще не відомо.

Також 3,3 млн грн скерують на відзначення традиційних свят, ще майже 3 млн грн підуть на конкурс фінансової підтримки організаціям, які проводитимуть у Львові культурно-мистецькі заходи.

Найменше грошей, 200 тис. грн, перепаде на відзначення професійних свят у галузі культури.

Повний перелік загальноміських заходів Львова на 2020 рік виглядає так: