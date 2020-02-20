У Львові вшанували подвиг Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні покладанням квітів та спільною молитвою вшанували полеглих Героїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нагадаємо, у Львові протягом 17-25 лютого відбуватимуться заходи зі вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. Детальніше з програмою можна ознайомитися тут.

Як відомо, сьогодні, 20 лютого, в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні та подвиг учасників Революції Гідності.