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На Личаківському кладовищі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Діана Чорна

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Сьогодні в Україні відзначають вшановує Героїв Революції Гідності. Відтак вранці на Личаківському кладовищі відбулись заходи вшанування новітніх Героїв України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Родини військових, громадськість, представники влади, поклали квіти та лампадки біля могил Героїв,що загинули під час Революції Гідності, генерала Кульчицького,полковника Соколенка та борців за волю України. Усі присутні виконали Державний Гімн України. Опісля відбулась екуменічна панахида.

До слова, сьогодні також о 12.00 год на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні покладатимуть квіти та спільно молитимуться за Героїв.

Нагадаємо, впродовж 18-25 лютого у Львові вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні. Заходи, які триватимуть протягом цих дні, мають три складові — вшанування, інтелектуальний та культурний аспекти, й організовані таким чином, щоб люди різних вподобань та зайнятості виявити свою шану Героям. Детально з програмою вшанування можна ознайомитися тут.

Фото: ЛОДА

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