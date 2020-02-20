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Мешканців Львівщини вкотре закликають не спалювати суху траву

Соломія Головіна

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Останніми днями у зв’язку із підвищенням температурних показників почастішали випадки спалювання населенням сухої рослинності на відкритих територіях, які можуть перерости у масштабні пожежі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зазначається, що протягом останніх днів тижня з 17 до 20 лютого поточного року рятувальники здійснили понад 25 виїздів на ліквідацію пожеж сухої трави.

Тільки за одну добу 17 лютого на територіях 9 районів та 2-х міст обласного значення області зафіксовано 22 пожежі в екосистемах (горіння сухої трави на відкритій території) на загальній площі близько 5,4 га.

Найбільше пожеж сухої трави зафіксовано у Дрогобицькому Жовківському,  Самбірському, Сокальському та Яворівському районах.

При цьому наголошується, що необдумане випалювання сухої рослинності призводить до загибелі всього живого і може спричинити лісову пожежу, яка здатна за лічені хвилини знищити не один гектар лісу. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у такі вітряні дні, як на початку лютого.

Пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини.

Нагадаємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків особи, винні у підпалі, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 170 гривень до 1190 гривень.

Департамент з питань цивільного захисту закликає суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.

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