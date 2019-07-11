Фармацевтична компанія викупить на Сихові приміщення біля 4-ої поліклініки

Міська рада Львова дозволила ТзОВ «Повноділ» викупити комунальне приміщення на просп. Червоної Калини, 68, яке розташоване впритул до 4-ої поліклініки. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 11 липня, під час сесії проголосували 42 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з ухвалою, ТзОВ «Повноділ» викупить нежитлові приміщення загальною площею 544,1 кв м на просп. Червоної Калини. Цей об’єкт знаходиться впритул до 4-ої міської поліклініки. Скільки підприємство заплатить за це приміщення, наразі невідомо. Остаточну вартість у мерії мають встановити після проведення експертної оцінки.

Водночас у документі зазначено, що протягом 2012-2014 років фірма провела реконструкцію цього приміщення, добудувавши до нього другий поверх, а згодом облаштувала у ньому приватну дитячу поліклініку.

При цьому ТзОВ «Повноділ» здійснила суттєве поліпшення стану будівлі, вартість таких робіт становить 1,8 млн грн. Ці кошти міська рада має повернути назад компанії.

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Приміщення на просп. Червоної Калини, 68 має окремі від поліклініки входи, тут фунціонує приватний дитячий медзаклад та аптека. Загалом в обох закладах працюють 80 людей.

Оскільки ТзОВ «Повноділ» вже сім років поспіль орендує це приміщення на Сихові, вчасно сплачує орендну плату, а також розбудувало його власним коштом, депутати вирішили продати об’єкт, не виставляючи його на торги.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Повноділ» існує з 2011 року. Його засновником є Ярослав Федечко. Він також володіє підприємством, яке займається наданням нерухомості в оренду й експлуатацію, та фірмою, що торгує продуктами.

Керівником ТзОВ «Повноділ» є Андрій Матківський, а підписантом – Олександр Федечко. Останній заснував низку фармацевтичних компаній «Подорожник».

Основний вид діяльності ТзОВ «Повноділ» вказаний як роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. Втім компанія також має ліцензію МОЗ України на медичну практику. Розмір її статутного капіталу становить 1000 грн.