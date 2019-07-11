Фармацевтична компанія викупить на Сихові приміщення біля 4-ої поліклініки

Міська рада Львова дозволила ТзОВ «Повноділ» викупити комунальне приміщення на просп. Червоної Калини, 68, яке розташоване впритул до 4-ої поліклініки. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 11 липня, під час сесії проголосували 42 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.
Згідно з ухвалою, ТзОВ «Повноділ» викупить нежитлові приміщення загальною площею 544,1 кв м на просп. Червоної Калини. Цей об’єкт знаходиться впритул до 4-ої міської поліклініки. Скільки підприємство заплатить за це приміщення, наразі невідомо. Остаточну вартість у мерії мають встановити після проведення експертної оцінки.
Водночас у документі зазначено, що протягом 2012-2014 років фірма провела реконструкцію цього приміщення, добудувавши до нього другий поверх, а згодом облаштувала у ньому приватну дитячу поліклініку.
При цьому ТзОВ «Повноділ» здійснила суттєве поліпшення стану будівлі, вартість таких робіт становить 1,8 млн грн. Ці кошти міська рада має повернути назад компанії.
Приміщення на просп. Червоної Калини, 68 має окремі від поліклініки входи, тут фунціонує приватний дитячий медзаклад та аптека. Загалом в обох закладах працюють 80 людей.
Оскільки ТзОВ «Повноділ» вже сім років поспіль орендує це приміщення на Сихові, вчасно сплачує орендну плату, а також розбудувало його власним коштом, депутати вирішили продати об’єкт, не виставляючи його на торги.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Повноділ» існує з 2011 року. Його засновником є Ярослав Федечко. Він також володіє підприємством, яке займається наданням нерухомості в оренду й експлуатацію, та фірмою, що торгує продуктами.
Керівником ТзОВ «Повноділ» є Андрій Матківський, а підписантом – Олександр Федечко. Останній заснував низку фармацевтичних компаній «Подорожник».
Основний вид діяльності ТзОВ «Повноділ» вказаний як роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. Втім компанія також має ліцензію МОЗ України на медичну практику. Розмір її статутного капіталу становить 1000 грн.
Наталя Дуляба