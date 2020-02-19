Під час ворожих обстрілів на Донбасі поранення отримав український воїн

Сьогодні, 19 лютого, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього був поранений український військовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано активність снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а саме: неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомету – 12 пострілів; поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм противник випустив 15 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Славного – працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї; поруч з Василівкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: в районі населеного пункту Луганське – з 82-мм міномету ворог випустив 6 мін, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомету; поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 6 мін.

Також зазначається, що сьогодні внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.