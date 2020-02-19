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Організатори розповіли про головну тему 27 BookForum

Ольга Денисяка

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16-20 вересня відбудеться 27 Львівський міжнародний BookForum. Мета форуму звернути увагу на проблеми, актуальні для українського суспільства. Цьогоріч у фокусі BookForum — Перепис населення: знати, хто ми є. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Кураторкою фокусної теми головного культурного фестивалю країни стане Ганна Улюра – українська літературознавиця, кандидатка філологічних наук, літературна критикиня.

«Що ми знаємо один про одного? Можемо почути за стіною, як говорять сусіди і відзначити, якою мовою вони спілкуються. Можемо на око визначити стать перехожого. Можемо напружити увагу і спробувати вгадати вік та етнічне походження випадкового знайомого. Можемо помітити, до якої церкви зайшла людина і зробити висновки про те, якому богу вона молиться. Либонь, це і все.

І цієї інформації, яку отримуємо суто чуттєво  – побачивши, почувши,  – уже її часто буває забагато. Ми обмежуємо інформацію, що надходить від інших людей і особисто нас не стосується. Ми шануємо у такий спосіб кордони своєї приватності і не любимо, коли їй порушують непотрібними нам повідомлення. Ми добровільно усамітнені і недостатньо ізольовані: так і працює інформаційний світ, у якому виживаємо. Тому настав час зрозуміти – хто ми є», –  окреслює фокусну тему Ганна Улюра.

Львівський портал повідомляв, що почесною гостею 27 BookForum стане всесвітньо відома польська письменниця й лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук.

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