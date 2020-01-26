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Почесною гостею 27 BookForum стане лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук

Вероніка Рой

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У вересні на 27 Book Forum, який цьогоріч відбудеться 16-20 вересня, завітає всесвітньо відома польська письменниця й лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук. Про це інформує пресслжба Book Forum.

 

Ольга Токарчук у Львові презентуватиме два видання – «Книги Якова» у перекладі Остапа Сливинського та «Химерні оповідання» у перекладі Віктора Дмитрука.

«З нетерпінням чекаю на поїздку до Львова та зустріч із українськими читачами «Книг Якова» в перекладі блискучого Остапа Сливинського. А окрім того, вересень чудесний на Західній Україні, коли на дороги спадають великі спілі горіхи», – каже Ольга Токарчук.

Ольга Токарчук — польська письменниця, есеїстка, сценаристка, психологиня,  лауреатка Нобелівської премії з літератури 2018 року за роман «Бігуни» та Міжнародної Букерівської премії 2018 року за роман «Польоти». Ольга Токарчук двічі вигравала найпрестижнішу польську літературну премію «Ніке» за книги «Польоти» у 2008 році та «Книги Якова» у 2015 році. Її книги перекладені більш ніж на 45 мов світу.

Ольга Токарчук виросла в Сулехові: її бабця, яка родом з України, свого часу вийшла заміж за поляка. Ольга Токарчук є випускницею факультету психології Варшавського університету.

Після закінчення університету працювала психотерапевткою у Валбжиху. Коли її перші твори набули популярності, Ольга Токарчук звільнилася з роботи і, переїхавши до Нової Руди, присвятила себе літературній праці. Довший час вона мешкала в Краянові біля Нової Руди, у Судетах. Краєвиди й культуру цих околиць змальовано в кількох її творах.

Зараз Ольга Токарчук мешкає у Вроцлаві.

Фото: BookForum

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