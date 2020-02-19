На кордоні з Польщею митники затримали контрабанду спортивного взуття

У пункті пропуску «Грушів -Будомєж» митники виявили в автобусі 28-річного мешканця Івано-Франківщини виявили майже 70 пар контрабандного спортивного взуття. Про це Львівському портале повідомили у пресслужбі Галицької митниці Держмитслужби.

Як повідомляється, під час митного контролю мешканець Івано-Франківщини подав декларацію, в якій вказав про відсутність товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

«Під час огляду транспортного засобу в багажному відділенні, в чотирьох сумках, митники знайшли незадеклароване спортивне взуття торгової марки «Adidas» – загалом 68 пар вартістю понад 70 тис. грн» – повідомляють митники.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця