На фасаді торгового центру у Львові показали порно

У вівторок ввечері, 18 лютого, на фасаді торгового центру неподалік площі Ринок замість рекламних роликів показали відео порнографічного змісту. Очевидці зафіксували цей інцидент на камеру. Про це повідомив координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич, передає Львівський портал.

Очевидці зазначають, що інцидент стався ввечері близько 22:00 год. на вул. Шевській, що відразу поруч із площею Ринок. Тут знаходиться ТЦ «Вернісаж Lviv Mall».

На фасаді перед входом у торговий центр висить плазма, на якій зазвичай показують рекламні ролики. Втім чомусь замість реклами тут транслювали порновідео.

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«Центр міста і ось таке можна побачити при вході у Вернісаж Lviv Mall. Може, це новий вид реклами або чиясь помста, але як на мене, то це ненормально. Із моральних принципів відео ми заретушували, але що саме показують на екрані, надіюсь зрозуміло», – написав Ігор Зінкевич.

Адміністрація ТЦ «Вернісаж Lviv Mall» у коментарі Львівському порталу зазначила, що інцидент стався через те, що невідомі змогли під’єднатись до монітора і ввімкнути такий відеоролик. Через це керівництво торгового центру вже звернулось у поліцію.

«Ми розбираємось у ситуації. Будемо переглядати відео з камер спостереження і визначатимемо, хто підключився до монітора. Є підозра, що це – три юнаки і дівчина. Вони підійшли до екрану, щось на ньому налаштували, зняли відео з мобільного телефона і швидко втекли. З поліцією ми зв’язались, сподіваємось, що жартівників накажуть», – розповіла головна адміністраторка ТЦ «Вернісаж Lviv Mall» Уляна Неділько.

Нагадаємо, ТЦ «Вернісаж Lviv Mall» відкрили влітку минулого року у кам’яниці на вул. Шевській, 12. Будівлю, яка є пам’яткою архітектури, купила новостворена фірма ексворотаря винниківського «Руху».

Незадовго після відкриття у цьому торговому центрі також сталась пожежа.