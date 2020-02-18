У МОН запустили безкоштовну програму для підлітків, які хочуть займатись наукою

Українські школярі 13-17 років можуть долучитися до безкоштовної науково-підприємницької програми для підлітків. У програмі учням створять умови для реалізації їхніх проєктів, пов’язаних із наукою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

Робота буде побудована в групах разом з менторами. Також підлітків знайомитимуть із вченими та бізнесменами для взаємної мотивації та розвитку науки і бізнесу.

Програма відбуватиметься в три етапи.

Перший – подача анкет. В анкеті потрібно вказати напрям, за яким було б цікаво створювати проєкти: космос, людина або довкілля. До прикладу, це можуть бути проєкти щодо космічної робототехніки, компостування відходів, нових методів переробки сміття або діагностування хвороб.

Особливу увагу необхідно приділити мотиваційному листу: в програму відбиратимуть наймотивованіших підлітків.

Подати анкету можна до 27 лютого 2020 року за посиланням.

Другий етап – відбір у програму. Список учасників оголосять 12 березня 2020 року.

Третій етап – лекції від підприємців та робота над проєктами. Протягом двох місяців учасники відвідуватимуть лекції з бізнесу та працюватимуть над проєктами з менторами-науковцями. Лекції проходитимуть у Києві.

Після створення проєктів учасники матимуть змогу представити їх на першому в Україні науково-популярному фестивалі «Science Teens Fest», який відбудеться у травні.

У міністерстві також нагадують, що учні та студенти 13-17 років зможуть долучитися до безкоштовної програми з популяризації науки «Science Teens Platform». Це вільне науково-освітнє середовище для підлітків, де вони можуть спілкуватися з українськими вченими, розвивати критичне мислення, а також створювати наукоємні стартапи та проєкти.