У Львові сотнями білих ангелів вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

На Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні, що вул. Кривоноса у Львові, сьогодні, 18 лютого, тихою акцією «Ангели пам’яті» вшанували загиблих на Майдані у 2014 році. Спільно з родинами Героїв школярі розвішували сотні символічних паперових витинанок у вигляді ангелів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Участь у заході взяли кілька десятків львівських учнів, для котрих напередодні провели майстер-класи з виготовлення паперових ангеликів. Сьогодні ж школярі спільно з родинами Героїв розвішали сотні цих ангеликів на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, щорічна тиха акція «Ангели пам’яті» ініційована мистецькою агенцією «Територія А» та волонтеркою Анжелікою Рудницькою у пам’ять про розстріл Героїв Небесної Сотні 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Тепер вулиця Інститутська носить назву Алея Героїв Небесної Сотні.

Додамо, впродовж 18-25 лютого у Львові вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні. Заходи, які триватимуть протягом цих дні, мають три складові — вшанування, інтелектуальний та культурний аспекти, й організовані таким чином, щоб люди різних вподобань та зайнятості виявити свою шану Героям. Детально з програмою вшанування можна ознайомитися тут.