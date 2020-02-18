Минулого року у Львові оштрафували понад три тисячі курців

У 2019 році львівські патрульні винесли 3511 постанов за куріння у невстановлених місцях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

Патрульні нагадують, що у відповідних місцях забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.

Куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет та кальянів забороняється:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

на дитячих майданчиках;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у під’їздах житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Якщо особа притягується до адміністративної відповідальності вперше протягом року, санкція статті передбачає попередження або штраф у розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ж особа вчиняє правопорушення повторно протягом року, штраф збільшується від 170 до 340 гривень.