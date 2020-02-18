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Минулого року у Львові оштрафували понад три тисячі курців

Ольга Денисяка

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У 2019 році львівські патрульні винесли 3511 постанов за куріння у невстановлених місцях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

 

Патрульні нагадують, що у відповідних місцях забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.

Куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет та кальянів забороняється:

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • на дитячих майданчиках;
  • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • у під’їздах житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
  • на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Якщо особа притягується до адміністративної відповідальності вперше протягом року, санкція статті передбачає попередження або штраф у розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ж особа вчиняє правопорушення повторно протягом року, штраф збільшується від 170 до 340 гривень.

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