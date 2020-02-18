Минулого року у Львові оштрафували понад три тисячі курців

У 2019 році львівські патрульні винесли 3511 постанов за куріння у невстановлених місцях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.
Патрульні нагадують, що у відповідних місцях забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.
Куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет та кальянів забороняється:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- на дитячих майданчиках;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у під’їздах житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
- на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.
Якщо особа притягується до адміністративної відповідальності вперше протягом року, санкція статті передбачає попередження або штраф у розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ж особа вчиняє правопорушення повторно протягом року, штраф збільшується від 170 до 340 гривень.
Ольга Денисяка