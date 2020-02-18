Львівські черлідерки стали призерками чемпіонату Дніпропетровської області

Вихованки клубу «Lviv Angels» успішно виступили на чемпіонаті Дніпропетровської області, який відбувся 16 лютого у Кам’янському. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

Львівську школу черлідингу та клуб «Lviv Angels» представляли спортсменки, які тренуються на базі НВК «Європейський» (тренер Анна Чучукало). Янголи вибороли чимало медалей, у тому числі й найвищого ґатунку.

Чотири золоті медалі здобули у джаз-соло. Переможницями стали Анна Соколова, Анастасія Болеста, Вероніка Константюк та Дар’я Бондарюк.

У змаганнях джаз-дуетів також маємо «золото» – у доробку Анни Соколової та Злати Яреми. Фрістайл-команда 8-12 років збагатила скарбничку янголів «бронзою». За крок від п’єдесталу зупинився фрістайл-дует Оля Валєєва та Інеса Войновська: дівчата посіли 5 місце.

Фото: Lviv Angels