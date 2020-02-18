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Львів’ян запрошують у Собор святого Юра помолитися перед мощами апостола Юди Тадея. Розклад богослужінь

Ольга Фарина

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Вірян запрошують з 21 до 29 лютого у Архикатедральний Собор святого Юра, де можна буде помолитися перед мощами апостола Юди Тадея. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«З нагоди п’ятилітнього ювілею цього особливого паломництва, запрошуємо знову молитовно пережити дотик до святині! Протягом дев’яти днів у Архикатедрі буде звершено моління до святого апостола Юди Тадея. Саме він, за словами передання, привіз до Едеси в руки царя Авгара Мандиліон — нерукотворний образ Ісуса, а також і охрестив царя, який після дотику до святого обруса оздоровився із тяжкої недуги», — повідомили організатори.

Розклад богослужінь:

  • П’ятниця, 21 лютого — Божественна Літургія о 18:00
  • Субота, 22 лютого — Божественна Літургія о 9:00
  • Неділя, 23 лютого — Вечірня о 18:00
  • Понеділок, 24 лютого — Божественна Літургія о 18:00
  • Вівторок, 25 лютого — Божественна Літургія о 18:00
  • Середа, 26 лютого — Божественна Літургія о 18:00
  • Четвер, 27 лютого — Божественна Літургія о 18:00
  • П’ятниця, 28 лютого — Божественна Літургія о 18:00
  • Субота, 29 лютого — Божественна Літургія о 9:00.

Це моління триватиме до неділі прощення.

Тадей — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Не слід плутати його з Юдою Іскаріотським, який зрадив Ісуса.

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