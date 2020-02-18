Львів’ян запрошують у Собор святого Юра помолитися перед мощами апостола Юди Тадея. Розклад богослужінь

Вірян запрошують з 21 до 29 лютого у Архикатедральний Собор святого Юра, де можна буде помолитися перед мощами апостола Юди Тадея. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«З нагоди п’ятилітнього ювілею цього особливого паломництва, запрошуємо знову молитовно пережити дотик до святині! Протягом дев’яти днів у Архикатедрі буде звершено моління до святого апостола Юди Тадея. Саме він, за словами передання, привіз до Едеси в руки царя Авгара Мандиліон — нерукотворний образ Ісуса, а також і охрестив царя, який після дотику до святого обруса оздоровився із тяжкої недуги», — повідомили організатори.

Розклад богослужінь:

П’ятниця, 21 лютого — Божественна Літургія о 18:00

Субота, 22 лютого — Божественна Літургія о 9:00

Неділя, 23 лютого — Вечірня о 18:00

Понеділок, 24 лютого — Божественна Літургія о 18:00

Вівторок, 25 лютого — Божественна Літургія о 18:00

Середа, 26 лютого — Божественна Літургія о 18:00

Четвер, 27 лютого — Божественна Літургія о 18:00

П’ятниця, 28 лютого — Божественна Літургія о 18:00

Субота, 29 лютого — Божественна Літургія о 9:00.

Це моління триватиме до неділі прощення.

Тадей — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Не слід плутати його з Юдою Іскаріотським, який зрадив Ісуса.