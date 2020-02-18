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Якої погоди чекати на Львівщині 19 лютого?

Наталя Дуляба

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У середу, 19 лютого, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням та до десяти градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +10°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах – ожеледиця.

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