Якої погоди чекати на Львівщині 19 лютого?

У середу, 19 лютого, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням та до десяти градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +10°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах – ожеледиця.

(Натисніть на зображення для збільшення)