За тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже чотири тисячі львів’ян

У Львові за тиждень з 10 по 16 лютого на грип та ГРВІ захворіли майже чотири тисячі мешканців. Про це інформує пресслужба ЛМР з посиланням на Львівський міський відділ обласного лабораторного центру МОЗ.

Впродовж сьомого тижня 2020 року у місті на грип та ГРВІ захворіли 3843 осіб, з них частка захворілих дітей склала 50,3%.

«Інтенсивний показник захворюваності склав 499,7 на 100 тисяч населення при епідемічному порозі 615,1521 — тобто захворюваність не перевищує епідемічного порогу. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зниження захворюваності на 5,2%», – йдеться у повідомленні.

У той же час, як інформують в управлінні охорони здоров’я ЛМР, кількість захворілих у Львові не перевищує епідемічного порогу, тож епідситуація спокійна.

«Найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація, яку можна провести впродовж всього сезону грипу. Всупереч поширеному міфу, вакцинація не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 14 днів», – повідомила головна позаштатна спеціалістка з епідеміології управління охорони здоров’я ЛМР Олена Баворовська.

Грип – це вірусна інфекція, яка дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом – коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають люди в радіусі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів – це, в середньому, 7 днів.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області зареєстрували першу смерть від грипу цього епідсезону. Його жертвою стала 66-річна жінка.

Зазначимо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.