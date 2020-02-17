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У Львові закривають перехід з вулиці Валової до площі Соборної

Ольга Фарина

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Сьогодні ввечері, 17 лютого, у зв’язку з ремонтними роботами повністю обмежать прохід через підземний та наземний переходи з вулиці Валової до площі Соборної. Про це сьогодні, 17 лютого, під час брифінгу повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як відомо, між вул. В. Винниченка і оборонним муром ансамблю Бернардинів розпочали роботи з облаштування нового громадського простору. У зв’язку з цим буде перекрито прохід з вул. Валової до пл. Соборної.

«Роботи відбуватимуться в декілька черг, зважаючи на їхню складність і велику кількість мешканців, які ходять цієї частиною. Зараз завершена перша частина робіт, і ми переходимо до другої. Друга частина передбачає вже складніший конструктив, роботу з мережами, залучення важкої техніки.

Відтак на цій локації буде розміщено відповідне ознакування і, від сьогоднішнього вечора, простір буде перекрито для руху пішоходів. Перекриття буде поетапним. Відповідно прохід від церкви Андрія до площі Митної буде закритим», — розповів Андрій Москаленко.

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