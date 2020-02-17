Громадський простір перед оборонним муром ансамблю Бернардинів планують облаштувати до Дня Незалежності

У Львові новий громадський простір між вул. В. Винниченка і оборонним муром ансамблю Бернардинів планують облаштувати до Дня Незалежності України. Про це сьогодні, 17 лютого, під час брифінгу повідомила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, передає кореспондент Львівського порталу.

Договір на виконання робіт з облаштування громадського простору було укладено між управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради та приватним підприємством «ТЕРМОБУД-КИЇВ». Вартість робіт становитиме 10,5 млн грн з бюджету міста. Як повідомила Лілія Онищенко, згідно із договором, виконання ремонтних робіт заплановано виконати 2019-2021 рр. Однак, за її словами, реалізацію проєкту планують завершити до Дня Незалежності України.

«Виконання робіт на цьому об’єкті є логістично досить складним. Під’їхати сюди важка техніка –трактор, бетономішалка – не може. Тут ми маємо дерев’яний історичний мостик і ворота, через які техніка не проїде, а з інших боків – підземний перехід і схили. Тому переходу необхідне, аби якісно та швидко закінчити роботи. Ремонт та облаштування виконуватимуть частинами — у три черги, щоб не перешкоджати руху перехожих. Це, звісно, вимагає багато часу, але поступово перехід буде відкриватися», – пояснила Лілія Онищенко.

Фото: Львівський портал

Новизна простору буде у тому, що, відповідно до історичного контексту, рів біля муру наповнять водою, яка рухатиметься по колу. Крім цього передбачається влаштування нових підпірних стінок з лавками та сходів у підземний перехід і сходів з пандусами, влаштування покриття з тротуарної гранітної плитки та фонтану в існуючій залізобетонній чаші, насадження дерев, клумб, встановлення дерев’яних лав вздовж стін оборонного муру, влаштування містка через фонтан та влаштування зовнішнього освітлення.

Зазначимо, простір між вул. В. Винниченка і оборонним муром ансамблю Бернардинів був запроєктований і виконаний ще у 70-х роках. Основною його ідеєю була імітація оборонного рову і валу. Рів було зроблено у вигляді бетонного крита, де мала постійно бути вода. Однак, як пояснює Лілія Онищенко, не було враховано, що ця вода не очищається, а лише стоїть.

«Імітація рову залишиться, але це буде невеличкий фонтан у вигляді протічної води, яка буде фільтруватися. Також буде багато місць для сидіння, буде врахована інклюзивність – на пагорбі будуть облаштовані доріжки, по яких зможуть з’їжджати люди на візочках та мами з візочками. Буде нове освітлення, мур також буде підсвічено», – наголошує Лілія Онищенко.

Додамо, що у зв’язку з ремонтними роботами сьогодні з вечора буде перекрито прохід через підземний та наземний переходи з вул. Валової до пл. Соборної.