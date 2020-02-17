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Львів’ян просять приносити теплий одяг та взуття для нужденних

Ольга Денисяка

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Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб потребує теплого одягу та взуття для безпритульних, адже кількість осіб, які приходять на ночівлю, збільшується. Тож усіх небайдужих просять допомогти, принісши взуття чи одяг у Центр. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як розповів керівник Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб Олександр Бородін, щоночі у Центрі діє відділення нічного перебування, вдень – центр обліку, а в зимовий період  – традиційно діє ще й денний пункт обігріву. Загалом установа може прийняти близько 60 людей.

З його слів, «Банк одягу» у Центрі щоразу поповнюється, завдяки небайдужим людям. Зараз там потребують теплих курток та теплого зимового взуття, особливо чоловічого. Також – теплих светрів, штанів, білизни, шкарпеток тощо.

Речі слід приносити у Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Контактний телефон: 233−14−79.

Довідково:

Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян є бюджетною установою управління соціального захисту Львівської міської ради, та надає різні види соціальних послуг громадянам, які опинились на «вулиці». Зокрема, веде первинний облік бездомних громадян, видає посвідчення про взяття на облік і тимчасову прописку, сприяє реєстрації переважного місцезнаходження, здійснює соціальне патрулювання, надає інформаційні, правові та консультаційні послуги, сприяє у відновленні документів, майнових і житлових прав.

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