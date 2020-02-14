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У Львові закриють підземний перехід з вулиці Валової до площі Соборної

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З понеділка, 17 лютого, у буде повністю перекрито прохід через підземний перехід з вулиці Валової до площі Соборної у Львові. Про це інформує «Гаряча лінія міста Львова».

 

Як повідомляється, перехід закриють, оскільки на даній ділянці проводяться роботи з капітального ремонту території між вулицею Винниченка та оборонним муром ансамблю монастиря Бернардинів (церква св. Андрія).

Крім цього, як інформує гаряча лінія, від сьогодні, 13 лютого, прохід через вказану ділянку перекрито частково.

Фото: Гаряча лінія міста Львова

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