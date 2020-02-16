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За ніч львівські патрульні впіймали 15 нетверезих водіїв

Соломія Головіна

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Львівські патрульні цієї ночі, 16 лютого, зупинили 15 нетверезих водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, одного з порушників впіймали на вулиці Городоцькій: водія Peugeot спершу спинили за невиконання вимог дорожнього знаку 3.22 «Рух праворуч».

У 25-річного керманича виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку. В медзакладі підозри патрульних підтвердились. Тести показали, що в організмі чоловіка є марихуана, морфін та кокаїн.

На чоловіка склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за порушення вимог дорожнього знаку. Посвідчення водія вилучили, від керування відсторонили.

Ще один нетверезий водій вирішив втекти з місця аварії. ДТП без травмованих трапилася на перехресті вулиць Миколайчука-Мазепи. Невідомий водій на автомобілі Peugeot Partner вдарив автомобіль Renault Megan. Після скоєного він виїхав на пішохідну доріжку та поїхав в двори на вулиці Грінченка. Екіпаж патрульних одразу вирушив шукати втікача «по гарячих слідах».

47-річний водій не встиг сховатися від правоохоронців, мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Він відмовився проходити перевірку. На львів’янина склали три протоколи: за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП; за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП; за ст.122-4 (Втеча з місця аварії) КУпАП.

 

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