У Львові відкрили фотовиставку про дахи, які зникають

У Львові відкрилася виставка «5-ий фасад Львова» зі світлинами міських дахів, які зникають. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Її автором є архітектор, громадський діяч і краєзнавець Іван Щурко. Він зібрав понад 2 тисячі фото, історичні і технічні матеріали про дахи, їх конструкцію, покрівельні матеріали і декоративні елементи. Деякі унікальні дахівки, приклади дахового покриття та елементи дахів, котрі «виловив» серед сміття після ремонтів, продемонтрував усім присутнім на відкритті.

«Ми звикли, що в будинку є чотири фасади. Але насправді, будинок має також п’ятий фасад. Він нічим не гірший, а дуже часто значно кращий та цікавіший від решти чотирьох. Він унікальний. Бо, зазвичай, дах має декоративні елементи, які виготовлені в одиничному екземплярі. Якщо ми говоримо про вежі, шпилі, флюгери, вази, макскарони на фронтонах, то більшість цих елементів виготовляли для конкретного будинку. Їх не тиражували. Натомість гіпсова ліпнина, якою прикрашено більшість Львова, так чи інакше, є тиражована. Її виготовляли десятками екземплярів. Дуже часто, навіть дотепер, можна на горищах старих будинків побачити, що завбачливі будівничі початку ХХ століття завжди десь у кутку складали кілька тих ліпнинок, на випадок, якщо десь з фасаду воно відпаде. При ремонті їх можна повернути назад на фасад. З дахами такий «фокус» зробити було складно. Тому що це – складні, дорогі, а часто, просто втрачені технології. Особливо, коли ми говоримо про такі елементи, як шпилі, люкарни, котрі були з цинку або міді, для відтворення яких не маємо у Львові кваліфікованих майстрів. Якщо вони знищуються, то це безповоротно», – пояснює проблему автор проєкту Іван Щурко.

Невтішний стан справ з дахами та фасадами на старих будинках Львова ще майже 5 років тому спонукали автора фіксувати дахи і їхні елементи на фото, а також створити у соцмережах сторінку «5-ий фасад Львова», де він публікує світлини та цікаві історії про львівські дахи, бляхарів, архітекторів, скульпторів тощо. Так і народився цілий проєкт.

Згодом до нього долучилася аспірантка Львівської політехніки Олена Фоміна. Спільно з Іваном Щурком, вони графічно відтворюють втрачені елементи і первісний вигляд старих львівських дахів.

Творці проєкту «5-ий фасад Львова» сподіваються: колись львів’яни зрозуміють, що вони втрачають.

«І тоді, маючи графічні зображення, буде з чого відновити все втрачене так, як було спочатку. Не виключено, що саме спільний проєкт фото і графіки дахів стане темою наступної виставки в межах проєкту «5-ий фасад Львова», – наголошують ініціатори проєкту.

Додамо, що переглянути виставку світлин можна до 1 березня у кав’ярні-галереї «Штука» на вулиці Котлярській, 8.

Фото: організатори