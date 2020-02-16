Потонулий у озері автомобіль: правоохоронці розповіли подробиці трагічної ДТП

Правоохоронні органи Львівщини розповіли подробиці нинішньої страшної ДТП на Яворівщині, де у водоймі втонув автомобіль з чотирма молодиками.

Як інформують у відділі комунікації поліції у Львівській області, водій «Ауді 80», 20-річний мешканець району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб впав у водойму та перекинувся на дах. Водій та троє пасажирів автомобіля, усі жителі Яворівського району віком 19-24 роки, загинули на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.