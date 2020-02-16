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На Яворівщині з водойми витягли автомобіль з чотирма тілами хлопців

Соломія Головіна

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У с. Коти Яворівського району Львівської області водій автомобіля Audi-80 не впорався з керуванням і злетів в озеро. Внаслідок цього загинуло четверо молодих хлопців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.

 

Інформація про інцидент надійшла рятувальникам 16 лютого о 08:53 год.

За інформацією депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, загиблі є жителями села Коти і села Пісоцький Яворівського району. Хлопці віком 25, 24, 21 та 20 років.

На місці працює поліція і слідчо-оперативна група, які встановлююють всі подробиці.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич, ГУ ДСНС у Львівській області

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