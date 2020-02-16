Молодика зі Золочева затримали за зґвалтування неповнолітної

В Ужгороді затримали 26-річного уродженця Золочева Львівської області за зґвалтування неповнолітної дівчини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Так, 14 лютого до поліції Ужгорода надійшло звернення про зґвалтування 17-річної дівчини.

Працівники місцевого відділу поліції оперативно встановили та затримали особу ґвалтівника. Як зазначається, ним є 26-річний уродженець м. Золочів Львівської області, який останнім часом проживав в Ужгороді.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи). Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України та йому вже оголошено про підозру. В поліції готують необхідні матеріали та найближчим часом звертатимуться до слідчого судді з клопотанням про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.