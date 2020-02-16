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Мешканець Львівщини намагався приховати від митників партію контрабандного спортивного харчування

Соломія Головіна

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На кордоні з Польщею у мікроавтобусі виявили  понад 20 тис. контрабандних таблеток спортивного харчування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Незадекларований товари виявили у мікроавтобусі «Марседес», яким керував 40-мешканець Львівщини, що повертався з Польщі.

У пункті пропуску «Смільниця» під час перевірки авто митники встановили, що він повторно впродовж 72 годин перетинає кордон. Відтак перевірили, чи не везе товарів, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість. Під час ретельного огляду в салоні буса митники знайшли коробки з харчовими добавками.

«Зокрема там містилось 1029 туб спортивного харчуванням у вигляді легкорозчинних таблеток розміщених в пластмасових тубах по 20 таблеток в кожній», – інформують у Галицькій митниці.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбачене ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

При цьому митники зазначають, що у січні цього року цей чоловік вже притягувався до відповідальності за порушення митних правил, передбачене цією статтею.

Фото: Галицька митниця

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