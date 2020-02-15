Поліція викрила водія вантажівки, який скинув гору ртутних ламп у лісосмузі

Правоохоронці встановили особу водія, який скинув вантажівку люмінесцентних ламп у лісосмузі неподалік села Зимна Вода Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 14 лютого на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі неподалік села Зимна Вода Пустомитівського району виявлено звалище люмінесцентних ламп. На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники підрозділів Пустомитівського відділу поліції,та екологи.

Поліцейські встановили особу водія вантажівки «Івеко» – 52-річного мешканця Пустомитівського району, який розвантажив у лісосмузі лампи денного освітлення, які у своєму складі містять шкідливі речовини.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Скоєне карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.