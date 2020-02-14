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Під Львовом викинули гору ртутних ламп

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 14 лютого, у селі Зимна Вода, що неподалік Львова, знайшли гору викинутих ртутних ламп, багато з яких були пошкоджені. Про це на сторінці у Facebook повідомила Громадська організація «Дослідники Львова», передає Львівський портал.

 

У мерії Львова зазначили, що вже сьогодні управління екології та природних ресурсів спільно з поліцією та ДСНС здійснять робочий виїзд у с. Зимна Вода, щоб з’ясувати ситуацію з неправомірним викидом ртутних ламп.

Львівський портал повідомляв, що шкідливі предмети, серед яких є також люмінесцентні лампи, для утилізації у Львові збирає спеціальний екобус. Із графіком його роботи на лютий можна ознайомитись за посиланням.

Фото: Дослідники Львова

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