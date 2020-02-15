У Львові після вояжу нічними клубами молодик забув, де припаркував авто, і заявив про викрадення

У Львові молодик заявив про викрадення Mazda 6. Як з’ясувалося після розваг у нічних клубах чоловік забув, де припаркував автомобіль. Полісмени виявили «викрадену» машину біля одного з нічних клубів на площі Підкови. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, 15 лютого близько 5:00 год. патрульні 2 батальйону отримали виклик на вулицю Коперника, де молодий чоловік заявив про викрадення його автомобіля.

«Молодик мав ознаки алкогольного сп’яніння, а ще – три браслети з трьох різних нічних клубів», – інформують у патрульній поліції.

Поліцейські уточнили в яких саме закладах він розважався. Підозри патрульних виправдались, коли вони виявили «викрадений» автомобіль Mazda 6 на площі Підкови біля одного із перелічених заявником клубів.

«Тож, як виявилося, чоловік так добряче розважився, що забув, де лишив свій автомобіль», – резюмують у поліції.

На нього склали протокол за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик) КУпАП.