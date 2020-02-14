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Борчині Львівщини стали призерами Чемпіонату Європи

Ольга Денисяка

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Представниці Львівщини здобули на Чемпіонаті Європи з вільної боротьби дві срібні та дві бронзові медалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Так, зокрема, Оксана Лівач у боротьбі за титул чемпіонки Європи у ваговій категорії 50 кг поступилась болгарській спортсменці Міглені Селішко. Таким чином Оксана опинилась на другій сходинці.

Нагадаємо, у півфіналі наша борчиня перемогла росіянку Мілану Дадашеву. Раніше Оксана також перемогла спортсменку з Туреччини Евін Демірхан. А перемогу над французькою спортсменкою Жулі Мартін Сабаті Оксана здобула з рахунком 12-2. Оксану Лівач тренує Андрій Стаднік.

Соломія Винник теж виборола срібло. Спортсменка виступала у ваговій категорії 55 кг. Її тренує Орест Скобельський. У фіналі Соломія поступилась росіянці Ользі Харащавцевій.

Зазначимо, що у фінал борчиня з Львівщини потрапила завдяки перемозі над молдовською спортсменкою Маріаною Драгутан (10:9). Перед тим Соломія перемогла борчиню з Туреччини Бедіху Гун. Варто наголосити, що цьогоріч 18-річна Соломія вперше виступала на дорослому чемпіонаті Європи.

Бронзу виборола Ангеліна Лисак у ваговій категорії до 59 кг. У втішній сутичці у першому періоді вона здобула перемогу над німкенею Лаурою Мертенс. Нагадаємо, у сутичці за вихід до фіналу Ангеліна поступилася молдаванці Анастасії Нікіті. Проте перед тим наша борчиня перемогла спортсменку з Азербайджану Ельміру Гамбарову. Ангеліну тренує Орест Скобельський.

Здобула перемогу у бронзовому фіналі і Алла Черкасова у ваговій категорії 68 кг. Наша борчиня сьогодні перемогла спортсменку з Білорусі Ганну Садчанку. Тренер Алли – Андрій Пістун. Зазначимо, що у чвертьфіналі Алла, на жаль, поступилась представниці Росії Ханум Велієвій. Проте потрапила до бронзового фіналу завдяки перемозі над азербайджанською спортсменкою Іриною Нетребою та французькою борчинею Кумбою Ларрок.

Фото: ЛОДА

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