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Галицькі митники виявили в автівці 117 кг прикормки для риби

Соломія Головіна

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У пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» митники виявили у автомобілі 45-річної мешканки Волині 117 кг незадекларованої прикормки для риби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Здебільшого вважають що риболовля – чоловіча справа. Проте, як виявилось підготовка до неї – робота жінок. В цьому переконались працівники Галицької митниці, коли здійснювали митний контроль автомобіля під керування 45- річної мешканки Волинської області.

Так, жінка обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчила, що немає товарів для оподаткування. Однак митники оглянули авто, і в його конструктивних порожнинах виявили 117 кг прикормки для риби, виробництво – Іспанія та Великобританія.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбачене ст. 483 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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